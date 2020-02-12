Balıkesir'de 87 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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Balıkesir'de 87 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde illegal yollarla yurt dışına geçmek isteyen 87 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

12.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:04
Balıkesir'de 87 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

'in ilçesinde illegal yollarla yurt dışına geçmek isteyen 87 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Devriye görevi gerçekleştiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisinde 'na gitmek için hazırlık yaptığı belirtilen bir grubun olduğunu belirledi.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 35 Suriye, 38 Afganistan, 14 Kongo uyruklu düzensiz göçmenler ile organizatör olduğu tespit edilen B.K ve M.M'yi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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