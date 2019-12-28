Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.

28.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:56
Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na geçmeye çalışan 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör, ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta insan kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Küçükköy Mahallesi'nde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenler bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı 2 operasyonda, 84 kaçak göçmen ve organizatörler M.K. ile H.E. yakalandı.M.K. ile H.E. hakkında yasal işlem başlatılırken, kaçak göçmenler ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
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