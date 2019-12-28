Balıkesir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 84 düzensiz göçmen yakalandı.

28.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:14
Balıkesir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde 84 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahallesi Sarımsaklı bölgesinde yabancı uyruklu bir grubun olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye giden ekipler, buradaki 38 Afganistan uyruklu, Küçükköy Mahallesi'nde de 5 Filistin, 41 Suriye uyruklu olmak üzere 84 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör oldukları değerlendirilen H.E. ve M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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