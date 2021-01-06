Balıkesir'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Balıkesir'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza

06.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:11
Balıkesir'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza

BALIKESİR'de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin 404 TL idari para cezası uygulandı.

BALIKESİR'de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin 404 TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00 ile 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada; 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara 1 milyon 335 bin 404 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "31.12.2020 Perşembe günü saat 21.00 ile 04.01.2021 Pazartesi günü saat 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin 404 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.


Balıkesir'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza
Balıkesir'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza
Balıkesir'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza
Balıkesir'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk İlham Aliyev Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 12:12:54. #1.14#
title