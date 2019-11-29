Balıkesir'de 8 uyuşturucu satıcısı yakalandı
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Balıkesir'de 8 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 8 uyuşturucu satıcısı şüphelisini yakaladı.

29.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:32
Balıkesir'de 8 uyuşturucu satıcısı yakalandı

polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 8 uyuşturucu satıcısı şüphelisini yakaladı.


Balıkesir İl , Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 11,7 gram esrar, 5 gram skunk, 1 kilo 645 gram metamfetamin, 50 adet uyuşturucu hap ile 18 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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