Balıkesir'de 8 kişiye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı 3 ayrı operasyonda 8 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı 3 ayrı operasyonda 8 uyuşturucu tacirini yakaladı. Adli makamlara çıkarılan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 3 adet ekstasy hap, 1.47 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu hap ile 1.55 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 2'si adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA