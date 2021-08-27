Balıkesir'de 8 aranan şahıs yakalandı
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Balıkesir'de 8 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de 8 aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet bıçak ele geçirildi. Trafik Timlerinin traktörler üzerinde yaptığı denetimlerde 650 traktör denetlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Bandırma, Bigadiç, Edremit, Gönen, Karesi ve Marmara ilçelerinde 24-25 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 1 adet kesici bıçak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, tarım sezonundan dolayı traktör kullanımında artış yaşandığından, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla, 25 Ağustos 2021 tarihinde "Traktör Denetimi" faaliyeti icra edildi ve yapılan denetimler sonucunda 650 traktör kontrol edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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