Balıkesir'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

30.10.2019 20:10

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 70 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi Kazan Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alanda kalabalık bir grubun bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 9 Kongo, 9 Somali uyruklu 18 düzensiz göçmenle organizatör olduğu değerlendirilen F.S. isimli şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan ekipler, Küçükköy Mahallesi'nde ormanlık alandaki bir kamyonette 43 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı, A.A'yı gözaltına aldı.

Bir diğer operasyonda, Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisindeki ağaçlık alanda kalabalık bir grubun görülmesi üzerine yapılan kontrolde 7 Suriye ve 2 Filistin uyruklu düzensiz göçmen gözetim altına alındı, M.A.O. isimli kişi emniyete götürüldü.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA