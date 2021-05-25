Balıkesir'de 7 organize suç örgütü zanlısı tutuklandı
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Balıkesir'de 7 organize suç örgütü zanlısı tutuklandı

Balıkesir'de 7 organize suç örgütü zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde yapılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde yapılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Bandırma ilçesinde gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda dört gün önce başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Balıkesir'de 25 şüphelinin adresine baskın yapılmış, zanlılardan 21'i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde, birinin ise askerde olduğu belirlenmişti.

Balıkesir'de 7 organize suç örgütü zanlısı tutuklandı
Balıkesir'de 7 organize suç örgütü zanlısı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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