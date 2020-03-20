Balıkesir'de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım, durduruldu
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım hizmetini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurdu.
20.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:22
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım hizmetini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, uygulamanın, virüse karşı yaşlıların evden çıkmamaları adına, koruyucu bir tedbir olarak hayata geçirildiği belirtildi.
Bu arada sağlık çalışanlarının kimliklerini göstererek, belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceği de kaydedildi.
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Kaynak: AA