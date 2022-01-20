Balıkesir'de 65 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş uygulamalarında toplam 65 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş uygulamalarında toplam 65 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Altıeylül, Ayvalık, Karesi, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 36 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 39 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Karesi ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR