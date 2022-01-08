Balıkesir'de 63 şahsa huzur operasyonu - Haberler
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Balıkesir'de 63 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de 63 şahsa huzur operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları Asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 63 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları Asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 63 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 20 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi, Karesi, Sındırgı, Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranan 39 şahsı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 63 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de 63 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de 63 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de 63 şahsa huzur operasyonu

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