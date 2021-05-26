Balıkesir'de 60 yaş üstü vatandaşlara HES kodlu anahtarlık dağıtıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü vatandaşlara kolaylık olması için HES kodlu anahtarlık dağıtıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü vatandaşlara kolaylık olması için HES kodlu anahtarlık dağıtıldı.

HES kodu uygulamasının kapsamının genişletilmesiyle birlikte Burhaniye Belediyesi, kontroller sırasında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek için 60 yaş üstü vatandaşlar için HES kodlu anahtarlık tasarladı.

Kimlik numarası ve HES kodu ile müracaat eden 60 yaş üstü vatandaşlara Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan karekodlu anahtarlıkları, Cumhuriyet Meydanına kurulan stantta teslim edildi.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, uygulamanın 60 yaş üstü vatandaşlar için kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik