Balıkesir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık yakınlarındaki Maden Adası güneyi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile jandarma ekiplerince ortak düzenlenen operasyonda 55 Suriye ile 5 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda ayrıca, yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla H.E.D. ve M.A. gözaltına alındı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.