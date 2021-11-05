Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik uygulamaları esnasında, 6 şüphelinin üst araması yapıldı.

Aramada 5 parça halinde 104,20 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve 21 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü hakkında işlem başlatıldı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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