Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik uygulamaları esnasında, 6 şüphelinin üst araması yapıldı.

Aramada 5 parça halinde 104,20 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve 21 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü hakkında işlem başlatıldı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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