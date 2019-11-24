Balıkesir'de 6 silah ele geçirildi
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Balıkesir'de 6 silah ele geçirildi

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 6 silah ile 213 fişek ele geçirildi.

24.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:44
Balıkesir'de 6 silah ele geçirildi

'de ekiplerince yapılan uygulamalarda 6 silah ile 213 fişek ele geçirildi.

İl Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 24 saatte il merkezinde bir ruhsatsız silah, 4 fişek, Ayvalık ilçesinde iki adet yivsiz av tüfeği, 29 fişek, Edremit ilçesinde bir ruhsatsız silah, bir kurusıkı silah, 174 fişek, Burhaniye ilçesinde bir kurusıkı silah ve 6 fişek ele geçirerek muhafazaya aldı.

Çalışmalar sırasında yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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