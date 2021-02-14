Balıkesir'de 57 mahalle yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Balıkesir'de 57 mahalle yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

14.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:12
Balıkesir'de 57 mahalle yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Balıkesir'de 57 kırsal mahalle yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Balıkesir'de 57 kırsal mahalle yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Balya'da 12, Dursunbey'de 2, İvrindi'de 8, Savaştepe'de 19, Gönen'de 13, Sındırgı'da 2 ve Susurluk ilçesinde de 1 yol olmak üzere toplam 57 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İl ve ilçe yollarında Karayolları ekipleri, mahalle yollarında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Kalkım beldesini bağlayan, Kazdağları'ndan geçen kara yolunda da ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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