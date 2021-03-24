Balıkesir'de 54 kişiye zorunlu karantina
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Balıkesir'de 54 kişiye zorunlu karantina

24.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:39
Balıkesir'de 54 kişiye zorunlu karantina

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, Covid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları belirlenen toplam 54 kişinin, tüm uyarılara rağmen tedbirlere uymadıkları için öğrenci yurdunda karantinaya alındığını bildirdi.

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, Covid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları belirlenen toplam 54 kişinin, tüm uyarılara rağmen tedbirlere uymadıkları için öğrenci yurdunda karantinaya alındığını bildirdi. 

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında, 100 bin kişide görülen 288,16 vaka ortalamasıyla, vaka oranı en yüksek 4'üncü il olan Balıkesir'da denetimler aralıksız sürüyor. Vali Hasan Şıldak ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadele, toplumun tamamının tedbirlere inanması ve destek vermesiyle başarıya ulaşabilir. Hastalık teşhisi konulan ve temaslı olan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Ancak bütün uyarılarımıza, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız bu kurallara uymuyor. Bugün itibariyle, bu sebepten dolayı 54 kişi, Balıkesir merkezde öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona tutuluyor. Mutasyonlu virüsün ilimizi tehdit ettiği bu yüksek riskli dönemde, herkesi duyarlı olmaya ve sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum."


Balıkesir'de 54 kişiye zorunlu karantina
Balıkesir'de 54 kişiye zorunlu karantina
Balıkesir'de 54 kişiye zorunlu karantina
Balıkesir'de 54 kişiye zorunlu karantina
Balıkesir'de 54 kişiye zorunlu karantina

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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