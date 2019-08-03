Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, Güneş Adası açıklarında şişme botla Midilli Adası'na doğru ilerleyen grubu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, 16'sı çocuk ve 10'u kadın 51 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.
Göçmenler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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