Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

3.08.2019 21:46
Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, Güneş Adası açıklarında şişme botla Midilli Adası'na doğru ilerleyen grubu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, 16'sı çocuk ve 10'u kadın 51 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.
Göçmenler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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