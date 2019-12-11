Balıkesir'de 51 artçı sarsıntı kaydedildi
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Balıkesir'de 51 artçı sarsıntı kaydedildi

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

11.12.2019 06:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 06:02
Balıkesir'de 51 artçı sarsıntı kaydedildi

'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı meydana geldi.

Kaynak: AA
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