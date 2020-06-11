Balıkesir'de 50 bin hanenin elektriği yenilenebilir enerjiden sağlanıyor
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Balıkesir'de 50 bin hanenin elektriği yenilenebilir enerjiden sağlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesis tam zamanlı üretime başladı.

Balıkesir'de 50 bin hanenin elektriği yenilenebilir enerjiden sağlanıyor
11.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:59

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesis tam zamanlı üretime başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altıeylül ilçesinde bağlı Gökköy Mahallesi'nde bulunan ve ilçelerin katı atıklarının işlendiği sahada atıklardan enerji üretecek tesisin kurulumu tamamlandı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir adım atılmasını sağlayan tesiste, yıllık 400 bin ton çöp işlenerek 50 bin haneye enerji olarak veriliyor.

Tesiste, atıklardan enerji üretiminin önümüzdeki yıl iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada, tesisin Türkiye'de örnek bir çevre proje olarak nitelendirilen projeler arasında yerini almayı başardığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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