Balıkesir'de 5 bin 993 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Bandırma, Güncel

Balıkesir'de 5 bin 993 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 993 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

08.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:16
Balıkesir'de 5 bin 993 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 993 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak, bunları stoklayan kişi ve işletmelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

M.S.K'ye (39) ait üç ayrı depoda izinsiz satışı gerçekleştirilen sahte dezenfektan olduğu bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 5 bin 993 litre sahte dezenfektan ile 72 litre etil alkol ele geçirildi.

Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri detaylı analiz için el konulan ürünlerden numune aldı.

M.S.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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