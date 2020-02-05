Balıkesir'de 5 ayda 3,5 ton çalıntı kablo ele geçirildi

05.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:06

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 5 ayda kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili 84 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 5 ayda enerji ve haberleşme nakil kablosu hırsızlığını önlemek amacıyla yaptığı 23 operasyon gerçekleştirdi.



Bu operasyonlarda 7 bin 20 metre ve 3,5 ton kablo ile kablo kesme makası, iki av tüfeği, 4 fişek, iki adet muhtelif inşaat malzemeleri ele geçirildi.



Haberleşme kablosu hırsızlığı olaylarında jandarmanın yakaladığı 84 zanlı hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA