Balıkesir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

25.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:14

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir-Edremit kara yolunun Osmanlar Mahallesi mevkisinde ağaçlık alanda kalabalık bir grubun bulunduğu bilgisini aldı.

Kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 48 göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Kaynak: AA