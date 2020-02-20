Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

20.02.2020 01:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:32
Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bir botun Midilli'ye doğru ilerlediğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, botu durdurarak 13'ü kadın 15'i çocuk olmak üzere 46 Afganistan ve 1 Gambiya uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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