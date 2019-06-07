Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 47 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez bölgesindeki ilçelerden Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgiye ulaştı.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde araştırma yapan ekipler, organizatör olduğu belirlenen A.A.H. ile 19'u çocuk, 47 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA