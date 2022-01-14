Balıkesir'de 46 aranan şahıs yakalandı - Haberler
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Balıkesir'de 46 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de 46 aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gömeç ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 18 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli gözaltına alınırken, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 46 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de 46 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de 46 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de 46 aranan şahıs yakalandı

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