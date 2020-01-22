Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

22.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:16
Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, burada Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olan grubun geçişini organize ettiği öne sürülen Ş.A. gözaltına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, gıda, tıbbi malzeme ve giyecek yardımı yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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