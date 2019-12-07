Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

07.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:20
Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren ekipleri, 'nde metruk bir binada yaptıkları kontrolde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 44 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler R.V. ve E.Ö. de gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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