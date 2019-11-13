Balıkesir'de 42 mülteci yakalandı
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Balıkesir'de 42 mülteci yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

13.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:16
Balıkesir'de 42 mülteci yakalandı

'in ilçesi açıklarında 'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 14 erkek, 13 kadın, 15 çocuk toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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