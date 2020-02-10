Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

10.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:42
Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Maden Adası açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bir botun Midilli'ye doğru ilerlediğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, botu durdurarak 7'si kadın 22'si çocuk olmak üzere 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı.

Göçmenlerle ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA
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