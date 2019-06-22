Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Badavut Tekev mevkisinde Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerinin katılımıyla yapılan arazi taramasında, iki kamyonetle ilçeye girdikleri belirlenen 8'i kadın, 28'i çocuk 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Ormanlık arazide yakalanan göçmenlerle birlikte, şişme bot, bot motoru, pompa, akaryakıt ve çok sayıda can yeleği de ele geçirildi.
Yakalanan göçmenler için yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Seren Serengil, Zerrin Özer'in eşi hakkında iddiaları yayınlayan 2. Sayfa sunucularına ateş püskürdü
Son Dakika Haberleri