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Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 41 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandıBalıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık,...

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 41 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Gömeç, Karesi ve Marmara ilçelerinde 29 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs gözaltına aldı. 1 adet tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Savaştepe ilçelerinde 30.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 55 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 21 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 30.09.2021 tarihinde il merkezi, Bandırma, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada, 9 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 5,68 gram metamfetamin, 4,75 gram esrar, 16,37 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı

Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı

Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı

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