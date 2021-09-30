Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 41 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 41 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Ayvalık, Dursunbey, Edremit, Erdek, İvrindi, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 28 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 29.09.2021 tarihinde il merkezi ve Ayvalık ilçesinde yapılan 7 ayrı operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 7 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 16,60 gram etamfetamin, 2,59 gram eroin, 1,98 gram Afgan sakızı, 0,58 gram esrar, 7 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör ile 16 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 29.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 23 aranan şahıs gözaltına alındı. 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 10 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı

Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı

Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı tespit edildi

Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı tespit edildi

 İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesini yakıp güvenlik kulübesini ateşe verdi

İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesini yakıp güvenlik kulübesini ateşe verdi

 Tartıştığı adamı bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü

Tartıştığı adamı bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Donald Trump
Magazin Şafak Sezer Mesut Özil
Spor Gökhan Töre Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Tunç Soyer Mustafa Şentop Mehmet Nuri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 13:29:25. #1.12#