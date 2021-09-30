Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 41 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Ayvalık, Dursunbey, Edremit, Erdek, İvrindi, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 28 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 29.09.2021 tarihinde il merkezi ve Ayvalık ilçesinde yapılan 7 ayrı operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 7 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 16,60 gram etamfetamin, 2,59 gram eroin, 1,98 gram Afgan sakızı, 0,58 gram esrar, 7 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör ile 16 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 29.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 23 aranan şahıs gözaltına alındı. 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 10 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR