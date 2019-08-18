Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

18.08.2019 20:16

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Maden Adası açıklarından lastik botla Midilli Adası'na doğru ilerleyen grubu fark etti.

Harekete geçen ekipler, botu durdurarak 18 çocuk ve 10 kadının da bulunduğu 41 Suriyeli düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA