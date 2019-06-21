Balıkesir'de 40 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 40 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 40 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nden göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, bölgeye düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan ve Suriye uyruklu 40 kaçak göçmen ile organizatör M.M.'yi yakaladı.
11'i çocuk, 14'ü kadın toplam 40 kaçak göçmen ile organizatör M.M.'nin Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.
- Balıkesir
Kaynak: DHA
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