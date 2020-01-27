Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisi açıklarında lastik botla ilerleyen bir grubu gören Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti.
Ekipler, 17'si çocuk, 9'u kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.