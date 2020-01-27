Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

27.01.2020 00:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:16
Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisi açıklarında lastik botla ilerleyen bir grubu gören Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, 17'si çocuk, 9'u kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler