Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Altınova Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Çamlık mevkisindeki yabancı uyruklu grubu tespit etti.
Ekipler, 10'u çocuk, 8'i kadın Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni gözlem altına alarak haklarında yasal işlem başlattı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla aynı ülke vatandaşı Z.K. ise gözaltına alındı.