Balıkesir'de 4 uyuşturucu tacirini yakaladı Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 uyuşturucu taciri yakalandıBalıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan...

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 uyuşturucu taciri yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 3 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 8 adet uyuşturucu hap, 19 kök hint keneviri bitkisi, 144.31 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu öğütmede kullanılan grinder, 22 adet şeffaf uyuşturucu paketi ile 2 bin 510 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor. Operasyonlara narkotik dedektör köpeği Eko da katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA