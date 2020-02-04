Balıkesir'de 4 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

04.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:58

Balıkesir polisi son 1 ay içinde 63 ayrı operasyonda 4 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirdi. Operasyonlarda 60 kişi yakalanırken, piyasaya sürülmek istenen kaçak tütün, sigara, kaçak alkol, cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılıkla ilgili operasyonlar artarak devam ediyor. Polis ekipleri, 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında il genelinde yaptığı 63 ayrı operasyonda 60 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 75 bin 530 adet dolu makaron, 48 bin adet boş makaron, 200 paket gümrük kaçağı sigara, 535 kg açık tütün,1 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 190.000 adet sigara sarma kağıdı, 840 adet puro, 135 kg nargile kömürü, 930 şişe kaçak alkollü içki,100 litre etil alkol, 4 ton 300 kg akaryakıt, 200 adet parfüm, 6 bin 800 adet cinsel içerikli ürün, 38 adet kaçak cep telefonu, 350 adet sahte TAPDK bandrolü, 174 adet yanıcı madde, 7 adet tabanca ve 2 adet yivsiz tüfek, 40 adet 9 mm fişek ve 74 adet 1 milyon 500 bin TL değerinde senet ele geçirildi. Polis ekiplerince ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri ise 4 milyon lira. Ekiplerin, gözaltına aldığı 60 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılırken, 7 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA