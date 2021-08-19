Balıkesir'de 4 gün önce denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
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Balıkesir'de 4 gün önce denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Balıkesir'de 4 gün önce denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçen pazar balık tutmak için teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 55 yaşındaki Tuncay Durak'ın cesedi bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçen pazar balık tutmak için teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 55 yaşındaki Tuncay Durak'ın cesedi bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı ve üstü arama kurtarma ekibi, Durak'ı arama çalışmasını Edremit açıklarında sürdürdü.

Ekiplerin çalışması devam ederken, Durak'ın kaybolduğu Altınkum Mahallesi'ne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Gömeç ilçesi açıklarında bir balıkçının, erkek cesedi bulduğu bildirildi. Bunun üzerine yapılan araştırmada, cesedin Durak'a ait olduğu belirlendi.

Tekneden denize düşerek hayatını kaybettiği tahmin edilen Durak'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tuncay Durak'ın, 15 Ağustos'ta balık tutmak için teknesiyle Altınkum sahilinden açılmasının ardından geri dönmemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Durak'ın teknesi, kaybolduktan bir gün sonra Altınkum açıklarında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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