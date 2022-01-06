Balıkesir'de 4 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş firarilere yönelik operasyon düzenlendi.
Haklarında 6 yıl 10 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü 3 hükümlü ile 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen meslekten ihraç sağlık çalışanı yakalanarak cezaevine teslim edildi.
AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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