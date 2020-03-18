Balıkesir'de 4 bin 843 iş yeri denetlendi Balıkesir'de polis, jandarma ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında 4 bin 843 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında mekan sahipleri ile tek tek görüşerek tebligatta bulundu.

Balıkesir'de polis, jandarma ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında 4 bin 843 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında mekan sahipleri ile tek tek görüşerek tebligatta bulundu.



Balıkesir'de polis ekipleri, jandarma ekipleri ve belediye zabıta ekipleri ile birlikte il genelinde bulunan kafe ve lokantaları kontrol etti.



Korona virüs tedbirleri kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, pavyon, bar, diskotek, gece kulübü, oyun salonları faaliyetlerini geçici süre durdurdu. Genelge ile ayrıca tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.



Ekipler, genelge kapsamında Balıkesir ve ilçelerinde 4 bin 843 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında mekan sahipleri ile tek tek görüşerek tebligatta bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA