Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (5) - Haberler
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Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (5)

Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (5)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKAN KOCA: 112 EKİPLERİMİZ BÖLGEYİ TARAMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

BAKAN KOCA: 112 EKİPLERİMİZ BÖLGEYİ TARAMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: " Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."


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Fahrettin Koca, Balıkesir, Twitter, 112, Güncel, Haber

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