Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (5)

BAKAN KOCA: 112 EKİPLERİMİZ BÖLGEYİ TARAMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

BAKAN KOCA: 112 EKİPLERİMİZ BÖLGEYİ TARAMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: " Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri