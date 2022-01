BALIKESİR'DE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (2)

BALIKESİR (DHA) - DURSUNBEY'DEKİ DEPREM BURSA'DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın başta dağ ilçeleri olmak üzere Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli olmak üzere tüm ilçelerinde de hissedildi. Depremin ardından birçok kişi sosyal medya hesaplarından evlerinde sallanan avizelerin görüntüsünü paylaştı. Bursa Valiliği'nden alınan bilgiye göre şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

'OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR ' Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, twitter hesabından paylaşımda bulundu. Vali Canbolat, "Merkez üssü Balıkesir Ayvacık ilçesi olan ve Bursa'mızda da hissedilen deprem dolayısıyla an itibariyle birimlerimize intikal eden bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Allah Ülkemizi, Bursa'mızı her türlü felaketten korusun" dedi.