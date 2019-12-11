Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında
Deprem anının kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıması Vatandaşların panik halinde dışarı çıkmaları BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11.12.2019 02:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 03:00
Deprem anının kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıması
Vatandaşların panik halinde dışarı çıkmaları BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem anı Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde depremi hisseden vatandaşların panik halinde dışarı çıktıkları görülüyor.
Kaynak: AA