Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında
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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında

Deprem anının kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıması Vatandaşların panik halinde dışarı çıkmaları BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.12.2019 02:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 03:00
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında

anının kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıması

Vatandaşların panik halinde dışarı çıkmaları - 'in ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem anı Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde depremi hisseden vatandaşların panik halinde dışarı çıktıkları görülüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında
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