Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem (2)
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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem (2)

Sokaktan deprem sonrası görüntüler Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10.12.2019 23:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:38
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem (2)

Sokaktan sonrası görüntüler 'de 4,6 büyüklüğünde deprem

BALIKESİR - Balıkesir'in ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem (2)
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