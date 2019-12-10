Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem (2)
Sokaktan deprem sonrası görüntüler Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sokaktan deprem sonrası görüntüler Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem
BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.