Balıkesir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

10.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:46
Balıkesir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollardan 'ın 'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Devriye görevi gerçekleştiren Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Sarımsaklı Plajı açıklarından Midilli'ye doğru seyreden lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenleri tespit etti.

Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'na getirilen yabancı uyruklular hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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