Balıkesir'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı
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Balıkesir'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

05.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:31
Balıkesir'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince, kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince, kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 38 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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