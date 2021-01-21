Balıkesir'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken bulundukları lastik botta meydana gelen motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 38 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan 38 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası ve kötü hava şartları nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak, bottaki 38 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN