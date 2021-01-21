Balıkesir'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

21.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:36
Balıkesir'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken bulundukları lastik botta meydana gelen motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 38 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken bulundukları lastik botta meydana gelen motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 38 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan 38 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası ve kötü hava şartları nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak, bottaki 38 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.


Balıkesir'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İlham Aliyev Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 10:35:37. #1.14#
title